■莫家淦找出當年的結婚相裝飾。

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》，兩組夫妻挑戰最後任務，為另一半炮製$120的情人節驚喜。當中莫家淦信心滿滿，坦言晚餐只能盡量從簡單入手，他炮製年輕時經常自家煮的日式咖喱飯，因為只需煮熱醬汁加入白飯即可，至少能完成任務，更徒手將白飯砌成心形，可惜倒上醬汁後已面目模糊。此外，他還上網找來簡易甜品食譜，為一家焗製朱古力蛋糕，是日四人驚喜晚餐才花了$116，看來是輕鬆過關。然而當太太帶著兩個兒子回家，看到一屋佈置卻反應冷淡，兩個可愛囝囝更坦白說「唔靚」，令莫家淦大歎在家中沒地位。