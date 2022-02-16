Ian自認慢熱　 感激袁澧林帶入戲

■Ian讚袁澧林令他好快入戲。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）前日情人節推出新歌《留一天與你喘息》，並親自譜曲 ，而MV則請來袁澧林（Angela）擔任女主角，更與Ian齊齊扮演精神病患者。Ian很感激Angela的參與令拍攝過程十分順利，他說：「Angela幫咗我好多，我哋第一場戲就要拖手，我本身有啲慢熱，但原來佢好easy going，成日喺度講笑，先令到氣氛冇咁尷尬。」Ian又透露今年將推出不同曲風的作品，但同時亦為自己唱作歌手的路費煞思量，他說：「我喺度諗應唔應該好似某啲唱作歌手咁，做到一提起佢就知佢風格係點，甚至一聽前奏就知係佢嘅作品。但現階段仍處於想寫乜題材，邊種曲風可以配合到，就創作首歌出嚟。」