湯唯晒一家三口「襪」照破婚變傳聞

■湯唯上載一家三腳的照片，以證家庭和諧。

湯唯2014年與韓國導演金泰勇結婚，並誕下女兒「Summer」，一家三口生活幸福，早前卻突然傳婚變，事緣湯唯被發現最近攜女兒返北京居住，因而傳出和金泰勇已分居半年，事後經理人公司立即為湯唯澄清，強調他們夫妻兩人很幸福，一家人真的很好，湯唯亦正在為老公的電影配音。在情人節，湯唯更分享「一家三腳」自拍照，留言：「爸爸的大小情人」，相中兩對大人腳加一對小孩腳，以圖親證和老公恩愛如昔，不少網民為湯唯親破傳聞而高興，更有眼利網民發現囡囡腳上的襪偏大：「小情人的襪子空心了」，湯唯亦搞笑回覆：「被你發現了！她偷穿我的襪子。」