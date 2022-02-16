遭登報斷絕母子關係 開記招認欠債 梅啟明揭梅媽月領25萬 踎街大呻：只給我兩萬！

■梅媽被梅啟明指，她叫他就《梅艷芳》版權興訟。

■梅啟明相約傳媒在北角街頭受訪。

■本報娛樂版去年8月，獨家報道梅啟明拖金毛中女於銅鑼灣行街，他更揚言「冇問題㗎」！

■梅媽於11年在梅啟明陪同下，在私家醫院病房舉行記者會自爆經濟拮据。

■阿梅生前安排遺產定期向母親發放生活費。

■梅啟明在13年與妻兒於銅鑼灣行街。

■嚴峻疫情下，梅啟明一咳，全場如臨大敵！

一代歌后梅艷芳於03年12月底病逝後，安排她自小登台表演賺錢養家的母親「梅媽」覃美金及兄長梅啟明，屢為獲得阿梅的遺產出入法庭。日前梅媽登報與梅啟明脫離母子關係，梅啟明遂相約傳媒昨日於北角街頭解畫，約有30位記者到場採訪。梅啟明期間透露母親每月有25萬元落袋，但只給他兩萬元。梅啟明昨日受訪期間拿着紙巾咳了好幾次，因有大批傳媒圍着他，附近屋苑管理員報警，有警員到場向保安員了解後離開。梅啟明亦一度在街頭踎下，將帶來的文件放在地上讓記者拍照。指梅媽「被人唆擺」梅啟明指梅媽要和他脫離母子關係的原因，其一是有關電影《梅艷芳》的版權，他稱在04年已註冊「梅艷芳」為商標，他說：「不要怪她（梅媽）老人家眼矇耳聾，電影公司有心處理問題應該通知我，媽媽98歲被人唆擺，所以我今天出來澄清，最初是媽媽叫我入稟法庭提告，之後又不告，現在變成了我的問題，我問她是否收了人錢？她不跟我說，那我註冊商標來做甚麼，我一定告到底，就算只得一元賠償我都要告。」談到無錢又怎樣提告？梅啟明稱自有方法，「如果媽媽沒有收錢便毋須驚，告上法庭只是我有事，她毋須驚。（你覺得自己沒有錯？）我一定冇錯，我正處理另一單官司，索償數十萬元，（你有債務在身？）問老人家借，她不借給我，我便出去借，（借了多少？）十萬元以下。」「怎會只貪她兩萬元？」至於有否找梅媽商談？梅啟明指梅媽在逃避，「現在媽媽住在醫院千多呎套房，（你激到她入院？）根本不關我事，致電給她都不聽，（你不甘心媽媽叫你告電影公司，現在卻縮沙？）可以這樣說，（媽媽幫了你很多年！）係有幫過，（你不感恩嗎？）不感恩，你知不知道，她每個月有25萬元，只給我兩萬元，（你嫌少？）我不想多講，（梅媽說你貪財？）要貪一早貪了，又怎會只貪她兩萬元？你估我殘廢的嗎？我有做地盤、炒鑊，一直做兼職廚師，炒到褲頭濕晒。」其後稱已遭梅媽停止提供每月兩萬元。稱獲「二奶」幫助對於被指揮霍及「包二奶」？梅啟明竟坦言：「是她幫我，不是我包她，（你老婆和梅媽都說你貪錢？）這樣說我不介意，最緊要心正，（你包二奶仍覺得心正？）不是包，我有甚麼本事包？女朋友人人都有，（你與太太離婚了嗎？）沒有，若她要離婚我也沒問題。」他又突然喊道：「我想死，死了便證明我沒有錯，歪曲我就唔得。」