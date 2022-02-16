遭登報斷絕母子關係 開記招認欠債 梅啟明揭梅媽月領25萬 踎街大呻：只給我兩萬！

梅啟明昨日受訪期間拿着紙巾咳了好幾次，因有大批傳媒圍着他，附近屋苑管理員報警，有警員到場向保安員了解後離開。梅啟明亦一度在街頭踎下，將帶來的文件放在地上讓記者拍照。
指梅媽「被人唆擺」
梅啟明指梅媽要和他脫離母子關係的原因，其一是有關電影《梅艷芳》的版權，他稱在04年已註冊「梅艷芳」為商標，他說：「不要怪她（梅媽）老人家眼矇耳聾，電影公司有心處理問題應該通知我，媽媽98歲被人唆擺，所以我今天出來澄清，最初是媽媽叫我入稟法庭提告，之後又不告，現在變成了我的問題，我問她是否收了人錢？她不跟我說，那我註冊商標來做甚麼，我一定告到底，就算只得一元賠償我都要告。」
談到無錢又怎樣提告？梅啟明稱自有方法，「如果媽媽沒有收錢便毋須驚，告上法庭只是我有事，她毋須驚。（你覺得自己沒有錯？）我一定冇錯，我正處理另一單官司，索償數十萬元，（你有債務在身？）問老人家借，她不借給我，我便出去借，（借了多少？）十萬元以下。」
「怎會只貪她兩萬元？」
至於有否找梅媽商談？梅啟明指梅媽在逃避，「現在媽媽住在醫院千多呎套房，（你激到她入院？）根本不關我事，致電給她都不聽，（你不甘心媽媽叫你告電影公司，現在卻縮沙？）可以這樣說，（媽媽幫了你很多年！）係有幫過，（你不感恩嗎？）不感恩，你知不知道，她每個月有25萬元，只給我兩萬元，（你嫌少？）我不想多講，（梅媽說你貪財？）要貪一早貪了，又怎會只貪她兩萬元？你估我殘廢的嗎？我有做地盤、炒鑊，一直做兼職廚師，炒到褲頭濕晒。」其後稱已遭梅媽停止提供每月兩萬元。
稱獲「二奶」幫助
對於被指揮霍及「包二奶」？梅啟明竟坦言：「是她幫我，不是我包她，（你老婆和梅媽都說你貪錢？）這樣說我不介意，最緊要心正，（你包二奶仍覺得心正？）不是包，我有甚麼本事包？女朋友人人都有，（你與太太離婚了嗎？）沒有，若她要離婚我也沒問題。」他又突然喊道：「我想死，死了便證明我沒有錯，歪曲我就唔得。」