雷有輝籲Fans減少外出 林海峰膠箱笠頭做節目

■林海峰昨日以外套帽子笠頭現身。

■林海峰昨日以外套帽子笠頭現身。

商業電台因有員工確診，日前已加強防疫措施，安排員工彈性上班。曾與其中一位確診者劉翁主持節目的森美檢測呈陰性，並留家自我隔離及透過電話主持節目。阿Jan（林海峰）前日開咪主持《在晴朗的一天出發》時，戴上口罩兼與其他主持以膠板分隔外，他更以大型透明膠箱笠頭上陣，防疫效果難以估計，但吸睛度肯定爆燈！另外，雷有輝在今日56歲生日推出新碟，他昨日在網上向Fans拜年兼自彈自唱生日歌。雷有輝坦言擔心疫情多於新碟銷量，更呼籲Fans減少外出：「我都唔會周圍去，最多係落樓買飯。呢兩年留喺屋企多咗，但摩擦都多咗，當係了解對方嘅方法之一。」