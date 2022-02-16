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曾否認是出軌對象 福原愛擬再婚嫁學弟

2022-02-16 列印
■福原愛和江宏傑當年結婚哄動一時。
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曾是日本和寶島乒乓球壇「金童玉女」的福原愛和江宏傑，16年婚後育有一對子女，人前人後甚恩愛，但女方上年初被攝得在日本橫濱與已婚高大猛男、早稻田大學學弟曖昧同遊，福原愛其後否認緋聞，但與江宏傑最後在上年7月宣告離婚。

昨有日媒報道，現年33歲的福原愛已和回復單身的緋聞師弟，到了「半同居」及談婚論嫁的階段，她的友人更爆料指，當談及32歲前夫江宏傑時，福原愛似甩難說「總算能離婚了」！但未有提一對子女的未來生活，惹來網民議論紛紛。■福原愛與江宏傑曾是乒壇「金童玉女」。
■福原愛與江宏傑曾是乒壇「金童玉女」。
■已婚的福原愛，被揭私會已婚學弟斷正。
■已婚的福原愛，被揭私會已婚學弟斷正。


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