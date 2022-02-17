另外，68歲法國影后伊莎貝雨蓓原本出席柏林影展，領取榮譽金熊獎，但因染疫而缺席，只透過視像現身。
BTS再有成員確診 V喉痛發燒症狀輕微
另外，68歲法國影后伊莎貝雨蓓原本出席柏林影展，領取榮譽金熊獎，但因染疫而缺席，只透過視像現身。
15款低成本好玩益智小遊戲
疫情期間孩子留在家中，空閒時大幅增加，家長不想他們沉迷手機和平板電腦，可以嘗試利用一些現有物資，製作一些小 遊戲 給小朋友，不單環保，而且益智有趣又好玩。詳情：https://bit.ly/3GNGt...
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台灣最大詐騙集團 主腦沈長聲猝死
台灣史上涉款最高額的最大詐騙集團「鴻源」主腦沈長聲，本月十五日晚間在內地廈門的防疫酒店內猝死，死因仍待當局執法部門調查。據悉，沈長聲前日從台北飛抵廈門，入住廈門夏商怡翔酒店隔離，前晚九時許，旅館人員發...
2022-02-17
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俄德會談普京：不想歐洲開戰 拜登：無法核實俄羅斯是否撤軍
俄羅斯總統普京與到訪莫斯科的德國總理肖爾茨會談，在會談開始前，俄方宣布已從烏克蘭邊界附近撤走部份已經完成演習的軍隊。普京在會後對記者說，俄羅斯不想歐洲爆發戰爭，因此將繼續與西方談判。美國總統拜登指，無...
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二手屋苑議價盤頻獲承接
疫情下續有買家趁市淡覓平盤，據《星島地產網》報道，中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園2期1座高層D室，面積668方呎，三房套房間隔，享海景，屬優質單位，最初叫價840萬，近期降價至8...
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憂通脹升快加息 杜指跌33點 俄烏局勢反覆 油金價又彈
美國零售銷售數據增長高於預期，令市場憂慮通脹升溫，以及聯儲局加快加息，美股早段下跌，投資者觀望今天凌晨公佈的聯儲局議息紀錄。美股杜指早段跌80點，至34908點，跌幅為0.2%。標普指數跌0.4%，至...
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歐霸附決生死 盃王切「塞」
拿玻里上場意甲大戰地頭1:1和國際米蘭，挾二二年各賽事七場不敗強勢，今晚歐霸淘汰圈附加賽首回合作客巴塞隆拿。翼鋒艾利夫艾馬斯是客軍的盃賽專家，今仗夥拍上場留力的前鋒梅頓斯，可望攜手攻陷敵軍殘缺的防線，...
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春風滿面谷新劇 待嫁孫藝珍感謝祝福
韓劇《愛的迫降》男、女主角玄彬與孫藝珍戲假情真，日前宣佈將於下月完婚。待嫁的孫藝珍昨於首爾，春風滿面地出席主演新劇《三十九》記者會，頻露出幸福笑容！孫藝珍被問到婚訊時，全場報以掌聲，她說：「我希望能得...
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社論｜游說加補水 留外傭在家抗疫 - 李一飄
疫情兇猛，昨天染疫人數突破一萬，不少市民留家工作，或索性不外出，街上變得冷清，但仍有不少外傭在公園、行人天橋、街頭等公共地方聚集，令僱主擔心她們易受感染，把病毒帶回家中。僱主在此危急時刻，須與外傭好好...
2022-02-17
- 巴士的點評｜我們正大大跑輸病毒的速度 - 盧永雄
- 甘美人生｜分域碼頭意式空間 - 林月庭
- 馬不停蹄｜火雞利是 - 馬識途
- Executive日記｜ 「醫護行者」熱線 向染疫者傳遞「自顧錦囊」 - KellyChu
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姚本輝中三元 苗禮德馬雅合作起孖 潘頓帽子戲法又封王
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓憑羅廄「維港奔流」、姚廄「海島材子」和「確認眼神」大演帽子戲法，並且成為騎師王；而姚本輝則另外勝出「芙蓉莊」，同樣中三元。其餘苗禮德和馬雅合作勝出「高瞻遠矚」和「高耀智星」，...
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