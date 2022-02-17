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BTS再有成員確診 V喉痛發燒症狀輕微

2022-02-17 列印
■V繼4名成員確診後，亦宣佈中招。
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韓國男團防彈少年團（BTS）的7名成員當中，先後有4人確診新冠肺炎，前晚另一成員V亦確診。事務所表示V近日出現輕微喉痛及發燒，前日接受了PCR檢測，晚上收到陽性報告；因V已打了兩針，所以症狀輕微，目前在家隔離治療。V在12日曾與其他成員會面，但當時大家一直有戴口罩，所以並未被列為密切接觸者，但亦立即進行了快速檢測，所有人都呈陰性。BTS亦宣佈下月10、12及13日在首爾蠶室體育館開騷，10及13日的演唱會將進行網上直播，12日的一場則在世界多地的劇院轉播。

另外，68歲法國影后伊莎貝雨蓓原本出席柏林影展，領取榮譽金熊獎，但因染疫而缺席，只透過視像現身。■伊莎貝雨蓓染疫缺席柏林影展。
■伊莎貝雨蓓染疫缺席柏林影展。


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