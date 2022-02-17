春風滿面谷新劇 待嫁孫藝珍感謝祝福

■孫藝珍和玄彬的婚訊哄動多地娛圈。

■戴上口罩的孫藝珍喜上眉梢！

韓劇《愛的迫降》男、女主角玄彬與孫藝珍戲假情真，日前宣佈將於下月完婚。待嫁的孫藝珍昨於首爾，春風滿面地出席主演新劇《三十九》記者會，頻露出幸福笑容！孫藝珍被問到婚訊時，全場報以掌聲，她說：「我希望能得到幸福，感謝大家的祝福。我在今年初經歷了非常大的事情，感覺就像命運一樣。我收到很多祝福，想藉此機會向大家說聲謝謝！」《三十九》劇講述3位將40歲的女性好友的經歷，並於昨晚首播。圖：網上圖片