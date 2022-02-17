黃庭鋒北京採訪冬奧暈倒送院救治

■黃庭鋒（圖）在網上貼出暈低送院的照片。

正在北京舉行的冬季奧運會進行得如火如荼，無線派出黃庭鋒及梁芷珮到當地採訪，不過昨日黃庭鋒卻在網上貼相自爆暈倒送院，其中一張相見他瞓在擔架牀上，被救護員準備抬上救護車，另一張相則是他瞓在救護車內。黃庭鋒留言：「大概有一刻我以為，自己就這樣停頓了。我說過我要克服，跨越這連日來的高山低溫，抱歉，最後我倒下來，我暈倒了。這種缺氧的感覺令我失去了方向，我跟自己說我不能倒下。我會堅持到最後，給我少少時間，我會再次回到這舞台。#人生第一次#急救車#高山#缺氧#零下30度#暈倒」，事後不少朋友都留言希望他沒有大礙，早日康復回到工作。