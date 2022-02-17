渡部建停工年多復出 眼濕濕低頭道歉

■佐佐木希在老公醜聞爆出後，堅持不離婚。

日本女星佐佐木希諧星老公渡部建，前年爆出嚴重性醜聞，被指搭上起碼10名女子，並愛約在殘廁幽會，令其形象破滅失去所有工作。停工1年7個月後，渡部早前宣佈復出，與其諧星組合UNJASH拍檔兒嶋一哉演出節目《白黑UNJASH》，節目前晚播出，渡部現身後立即道歉，表示因為自己的愚昧行為，為很多人帶來麻煩，因此感到十分抱歉，向外界鞠躬道歉，其間眼濕濕及多次哽咽；他又感謝拍檔兒嶋及該節目的工作人員，肯再給他機會。佐佐木希在老公爆出醜聞後，堅持不離婚，並努力工作賺錢養家，兒嶋對渡部表示：「這是為了你的家人。」