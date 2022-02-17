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《聲夢》學員潘靜文快測呈陽性

2022-02-17 列印
■潘靜文前日透露在靚景前享受美食。
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TVB《聲夢》學員、早前曾演出《青春本我》的潘靜文（Sherman），前日於社交網分享戶外開餐相片，早前與姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）均曾合作。

TVB方面昨日表示，Sherman昨日原定要錄影《勁歌金曲》，但她「進入錄影廠前進行病毒快速測試，初步呈陽性。Sherman隨即在家人陪同往醫院進一步檢測。《勁歌》台前幕後曾與她接觸者均作快速測試，結果全部呈陰性。事件對公司運作未有影響，會繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合防疫指引及安排。」

另外，《聲夢》學員炎明熹（Gigi）前晚元宵夜，一改齊陰髮型，分享以中間分界Look新相，令粉絲耳目一新！
圖：網上圖片

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