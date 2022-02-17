■陳穎妮(右起)、黎紀君、鄭融、邢慧敏及黃祖貽食台式火鍋賀年，寓意生生猛猛。

■鄭融恨同女團COLLAR合作擦出火花。

■鄭融唔羨慕黎紀君有拖拍。

■黃祖貽、陳穎妮、邢慧敏望新一年可以拍劇。

■鄭融今年初奪得商台「叱咤十大」歌曲獎第4位。

■黎紀君性感甜美。

鄭融與拍拖8年的外籍男友Martin分手一年，專注事業的她憑一曲《多喝水》奪得商台「叱咤十大」歌曲獎第4位，對樂迷算有交代，她希望今年做多啲好歌帶出驚喜。37歲的她如有機會跟COLLAR合作唔怕會比下去，反而覺得有新鮮感。採訪：方騫平 攝影：沈健程 髮型：Jamie Lee @Hair(鄭融)；Andy Wong @indulgencehongkong(邢慧敏)；Sky wong @ m plus salon(陳穎妮)化妝：Chris Lam(陳穎妮) 服裝：VIOLA Per Donna(黎紀君) 場地：無老鍋香港店模特兒公司種星堂老闆鄒世龍率領旗下藝人，陳穎妮(Winnie)、黎紀君(Christy)、鄭融(Stephanie)、黃祖貽(Ingrid)及邢慧敏(Sharon) 食台式火鍋賀年，眾人齊向老闆賣口乖𢭃利是，鄭融祝老闆逆齡增長；陳穎妮祝老闆頭髮茂盛；黎紀君及刑慧敏齊祝老闆搵多啲養佢哋；黃祖貽望老闆愈嚟愈靚仔。黎紀君未打算結婚去年黎紀君處女拍電視劇及出歌，今年想再挑戰自己，鄒世龍竟追問她：「咁感情方面呢？」搞到黎紀君面紅紅話希望和金融界男朋友「翻版陳家樂」嘅戀情可以穩定，但未打算做虎年新娘。至於甩拖一年嘅Stephanie仲處於單身狀態，亦唔羨慕黎紀君：「其實有冇(戀愛)都可以自在咁生活，我好耐冇試過單身，反正將來都嫁得出啩，所以覺得o依家幾好呀！樣樣都可以隨緣。」現階段她專注事業希望有更多新甞試，如構思跟林德信拍一啲關於運動嘅片，提倡健康生活，亦希望做多啲唔同嘅音樂。做過《全民造星IV》首輪淘汰賽評判的鄭融好想同COLLAR同台勁歌熱舞：「雖然年紀有距離，但係好有火花，跳舞對我嚟講係入咗血，至今都冇放棄過，我有我嘅經驗；佢哋有佢哋嘅新鮮感，所以從來唔擔心會比下去。」她大讚Day好Cute及有神秘感；Marf則進步好大。