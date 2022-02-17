持道具槍疑走火殺女攝影師 艾力寶雲遭遺屬控過失致死

■Halyna家人透過律師入稟告艾力及其他劇組人員「過失致死」罪。美聯社

美國男星艾力寶雲去年10月拍攝主演兼監製的西部片《Rust》，綵排時發生嚴重意外，他使用的道具槍疑走火擊斃女攝影指導Halyna Hutchins。Halyna丈夫與兒子昨日入稟控告艾力、槍械助理主管Hannah Gutierrez-Reed、槍械主管Sarah Zachry等人，導致Halyna因「過失致死」。法律文件中指控劇組罔顧安全，聘請不達標的槍械管理員。在記招上，Halyna家人的律師播放10分鐘的動畫重演事發經過，指事發時艾力只距離工作人員4英尺，在未有檢查槍械有否上彈的情況下，拔出左輪手槍射向Halyna，明顯需負上重大責任。艾力的代表律師則發聲明表示任何指艾力鹵莽的說法都是錯誤的，艾力依靠在場兩名負責槍械的人員所說，槍械是無實彈，可安全使用。