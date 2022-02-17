《智齒》掃金像獎14提名 王丹妮爭后 硬撼鞏俐君如 家棟爭帝起孖 鬥謝賢

■林家棟和劉雅瑟憑《智齒》問鼎帝后。

■鞏俐在《奪冠》化身中國女排教練郎平。

■君如與梁仲恆憑《媽媽的神奇小子》入圍爭帝后。

■謝賢憑《殺出個黃昏》爭帝，鍾雪瑩則獲提名女配及新演員獎。

■爾冬陞及張家輝昨日均有出席記者會。

第40屆香港電影金像獎頒獎禮昨日舉行記者會，宣佈將於4月17日假文化中心舉行。今屆19個獎項的提名名單（部份見附表）中，林家棟憑《手捲煙》和《智齒》入圍與謝賢等角逐影帝；王丹妮就憑處女作《梅艷芳》，越級挑戰鞏俐和吳君如問鼎影后寶座！因受新冠疫情影響，第40屆香港電影金像獎頒獎典禮延至今年舉行，大會合併評選20年及21年電影作品。大會主席爾冬陞表示，鑑於疫情充滿變數，今屆頒獎禮或改於九展進行，亦可能會再進行網上頒獎禮。昨日公佈的提名名單中，以鄭保瑞執導《智齒》獲最多、包括最佳電影、導演、男及女主角等14項提名；《梅艷芳》則獲最佳電影及女主角等12項提名。君如：我好恨攞！影壇新人王丹妮憑處女作《梅艷芳》爭后，越級硬撼《媽媽的神奇小子》的吳君如和《奪冠》的鞏俐，更同時獲新演員提名。王丹妮坦言感到意外，她會繼續努力！憑《馬達‧蓮娜》爭后的周秀娜形容獲提名感到似發夢，而劉雅瑟則感謝《智齒》導演鄭保瑞，能否封后會順其自然。吳君如在23年前曾奪金像影后，她昨日坦言：「聽到入圍最佳電影，我激動到爆喊。相隔廿幾年，我好恨攞！」四哥：電影就係咁神奇林家棟憑《手捲煙》和《智齒》獲兩入圍爭帝，力戰85歲《殺出個黃昏》主角「四哥」謝賢，四哥昨日笑言：「今年有機會有提名，電影就係咁神奇。」而他的兒子謝霆鋒則憑主唱的《怒火》主題曲獲提名最佳原創電影歌曲獎，已故名導陳木勝亦憑遺作《怒火》獲提名最佳導演獎。家棟表示，最開心是謝賢和鍾雪瑩憑《殺》片獲提名；憑《濁水漂流》爭帝的吳鎮宇亦感謝大家支持，他會繼續支持香港電影；梁仲恆憑《媽媽的神奇小子》爭帝及新演員獎，他希望該片可在逆境中，帶給香港人一點鼓舞。憑《梅艷芳》提名男配獎的古天樂表示，該片是紀念梅姐的電影，獲提名令他特別開心及榮幸，亦望大家同心協力讓香港疫情盡快緩和，各行各業回到正軌。