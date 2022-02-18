■將來細仔出世，Toby會繼續餵人奶，認為是最佳親子方法。

■劇中Toby跟飾演會計師的陳少邦有一段情。

■過年時，Toby一班「七魔女」成員齊齊慶祝。

■Toby認為跟馬家4小姐「Chelsea」最相似，就是顧家性格。

■Toby帶埋食緊人奶的大仔去深圳開工，老公更專登去探班兼慶祝囝囝1歲生日。

■Toby大讚老公Jonathan，好支持她幕前演出。

梁靖琪（Toby）在TVB劇《家族榮耀》，飾演馬家二奶女「Chelsea」 ，角色默默為家庭付出，她坦言同自己顧家性格好似。提到劇中跟陳少邦有段性愛片，Toby直言電視尺度有限，不過坦承已為人妻後，親熱或性感戲會尊重老公施雋賢（Jonathan）意見才接拍。而正懷第二胎B仔的她，已決定封肚唔再追B女。 採訪：杜淑霞 攝影：葉君海髮型：Michael lam@Beijing hair culture 化妝：Stephen Lau@StephenMakeupToby覺得同「Chelsea」最似就是顧家性格，「佢做任何嘢都係為屋企，幾似我本人，因為我成日好想爭取我阿爸（梁家樹）嘅認同。」而最困難地方的角色是律師，「記啲律師對白原來咁辛苦，難度好高，因為我係全公司嘅律師，有時要解釋返畀啲阿哥聽嗰啲條文。」她承認生B後記性更差，「記咗3日先記得幾行字，真係有壓力，不過我老公話我呢一胎記性仲差。」劇中Toby跟陳少邦有段情，仲講述有兩人性愛片段流出，難免會有親熱戲，她事前都有問准老公，「電視尺度唔會去到好犀利，個個睇完係會『唓！』。不過就算我同阿邦有啲牀上戲，都有同老公講有場咁嘅戲你點睇，老公會問返我『你覺得呢』，佢好好會畀好多選擇權我，好支持我，但我都有追問佢，『你可唔可以畀個答案我』，佢唔會話最好唔好但我一定尊重佢，最緊要佢舒服。」講到懷第二胎B仔，預產期是4月，Toby覺得比起陀大仔施睿文（Roman）時辛苦得多，「呢胎頭嗰幾個月嘔到好辛苦，第一胎舒服到爆，好似只係覺得慢慢肥咗，但呢胎真係比較辛苦，可能我又湊緊大仔。第一胎日日食雞蛋牛油果，好似預備儲肥自己，但呢胎開頭嘔唔係食得好多嘢，所以頭一胎肥咗40幾磅，好大嚿，呢胎得一半。」她坦言跟家人都恨生女，但不會再追，「我屋企人好期待有個女仔，因為我家姐生3個仔，我又兩個，想有個女嗲吓，但兩個夠啦！好大負擔，香港讀書又好辛苦，同埋家姐第3個都係仔，我冇信心追到個女。」