■圭賢暫時停工等候檢測結果。

44歲日本女星菅野美穗，昨日開始出現喉嚨痛症狀，到醫院接受了PCR檢查，結果證實中招。其老公是《半澤直樹》男星堺雅人，二人育有一子一女，暫未知堺雅人與子女有否受感染。另外日本偶像女團Morning娘初代成員後藤真希，透過公司宣佈再度感染新冠肺炎，但她沒有任何病徵，去年4月她都試過染疫。韓國方面，男團Super Junior（SJ）成員圭賢昨日的新冠快速檢測出現異常，其後再進行PCR檢測，正等待結果，他昨晚要缺席音樂劇《科學怪人》的演出；SJ成員崔始源、銀赫及神童都曾染疫。