教主欣宜林子祥亞博騷全部延期

■Anson Lo與欣宜的《神の拉闊》音樂會亦受影響。

教主Anson Lo（盧瀚霆）夥拍鄭欣宜演出商台《神の拉闊》音樂會，將延期至暑假後舉行。商台今年再舉辦的《拉闊音樂會》原定於4月3日在亞洲博覽館舉行，不過由於第五波疫情嚴峻，醫管局早前宣佈將重開亞洲博覽館接收輕症患者，繼叱咤樂壇《BRAND NEW LIVE生力軍音樂會》延期舉行後，《神の拉闊》亦要延期至暑假後才舉行。另外，74歲林子祥（阿Lam）原定3月26日假亞博舉行的演唱會，同樣要押後至下半年舉行，主辦單位表示已購買的門票可以用作延期使用，阿Lam就表示希望能盡快跟歌迷見面。