Ian新歌MV兩日破190萬點擊

陳卓賢（Ian）情人節出新歌《留一天與你喘息》，MV上架短短兩日，截至昨中午一時已火速突破190萬點擊，打破過往單曲紀錄，相當厲害。Ian女友盧慧敏（Amy Lo）亦在社交網上載新相，同時對Ian新歌有感而發：「每個陰暗面都需要更多愛，很多時候看似可怕/壞心腸的舉動，背後都有着悲慘的故事，願這些故事令我們的瘋狂更善良天真，令我們更善良天真地瘋狂，並沒有讓這些故事把我們變成一個傷害性的存在，也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑着世界瘋狂的人。」Ian冧爆回覆：「I think I've found one（我想我找到了一個）」，二人罕有放閃，粉絲紛紛讚恩愛。