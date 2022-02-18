《怒火》叫好叫座 演技大獲好評 霆鋒未獲提名金像獎影帝 網民嬲爆發起罷睇頒獎禮

第40屆香港電影金像獎大會前日公佈入圍角逐影帝寶座的演員，包括有《殺出個黃昏》的謝賢、《智齒》及《手捲煙》的林家棟、《濁水漂流》的吳鎮宇及《媽媽的神奇小子》的新演員梁仲恆，隨即引起外界質疑及網民熱議。
憑《怒火》榮膺澳門影帝
不少網民指在內地勁收逾16億港元及贏盡口碑的英皇電影《怒火》，主角謝霆鋒的演出屢獲外界盛讚，把片中高級督察出身的悍匪首領奸角演得層次分明，可以說是他歷年來演出最好的一次，早前更憑該片在去年底的第13屆澳門國際電影節榮膺影帝，卻未能入圍角逐今屆金像獎影帝！
《怒火》獲提名今屆「最佳電影」、已故名導陳木勝亦憑該片入圍「最佳導演」及6項關於製作方面的提名，但一個有關演員的提名也沒有，令影迷大惑不解，紛在網上表達不滿，有人直指「一部沒有最佳演員提名的最佳電影是怎麼提名的，意思是不用靠演員表現，直接就最佳了」、「《怒火》入圍了最佳電影、最佳導演，但是表演類獎項一個提名都沒有，演員演得不好哪來的最佳電影，《金像獎》自相矛盾」。
演內心戲淋漓盡致
有網民希望能在頒獎禮上看到謝賢與霆鋒上演一場「父子對決」，現在霆鋒未能入圍，遂猜測「唔通因為想畀機會冇攞過金像影帝嘅霆鋒老竇，而犧牲個仔？」霆鋒主演的《怒火》和劉德華主演的《拆彈專家2》均叫好叫座，不少人早前視兩人為「金像影帝」大熱門，最終兩人都未能入圍，令不少影評人亦大跌眼鏡。有指今屆金像獎評審偏重文戲，但霆鋒在《怒火》亦不乏演得淋漓盡致的內心戲，有戥霆鋒不值的網民留言指「大家都以為今年男主角是謝氏父子加上劉德華之爭，結果只有謝賢，真離譜」！
影迷：永遠是最棒影帝
不少網民亦繼續支持和鼓勵霆鋒，有留言稱「很失望、很遺憾、很難過，那麼好的角色演繹，雖然金像獎沒有選擇你（霆鋒），但我相信你還是會堅持初心繼續為香港action拼搏努力的！」、「謝霆鋒，你永遠是我心中最棒的影帝！」更有網民激動地發起罷睇金像獎，「這樣沒有公信力的頒獎禮，大家一起罷看吧！」短短兩小時已有過萬人按讚支持！
對於被視為大熱的霆鋒卻未能角逐影帝，他的經理人霍汶希（Mani）無奈地表示：「霆鋒由接到《怒火》劇本直到拍攝都全情投入，全部動作戲都親身上陣，票房還打破了中港合拍動作片的紀綠，霆鋒憑這套戲在內地攞了好多獎項，所以今次金像獎唔入圍，我係好意外同失望，睇住霆鋒的付出，冇諗過佢會入唔到，攞獎明白有好多因素，唯一安慰的就係得到網民支持。」
問到霆鋒有否因而不開心？Mani說：「他沒有表現出來，其實佢已經有金像獎嘅大滿貫，攞過金像獎最佳新演員、最佳男配角同最佳男主角，所以今次唔入圍都唔會影響佢對電影嘅熱誠、期望，同埋佢對電影嘅抱負。」
另外，毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）合演、彭秀慧執導的英皇電影《阿媽有咗第二個》，入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，台前幕後紛表示好開心！毛姐更坦言在疫境下欣聞喜訊，精神為之一振呢！