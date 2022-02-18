《怒火》叫好叫座 演技大獲好評 霆鋒未獲提名金像獎影帝 網民嬲爆發起罷睇頒獎禮

■霆鋒未獲提名角逐影帝，隨即惹來眾多網民表達不滿！

■霆鋒於11年憑《線人》榮膺金像影帝。

■英皇集團主席楊受成鼎力支持霆鋒、甄子丹及陳木勝合作的《怒火》。

■姜濤、毛舜筠和Jer欣喜入圍大阪亞洲電影節。

■霆鋒在上年底，憑《怒火》在澳門勇奪影帝寶座。

第40屆香港電影金像獎前日公佈各獎入圍名單，英皇電影《怒火》中主演反派悍匪首領邱剛敖、演出贏盡口碑的謝霆鋒未能入圍角逐「最佳男主角」，引起影迷和網民極大迴響，紛質疑評審標準，有嬲爆的網民更揚言發起罷睇金像獎頒獎禮！第40屆香港電影金像獎大會前日公佈入圍角逐影帝寶座的演員，包括有《殺出個黃昏》的謝賢、《智齒》及《手捲煙》的林家棟、《濁水漂流》的吳鎮宇及《媽媽的神奇小子》的新演員梁仲恆，隨即引起外界質疑及網民熱議。憑《怒火》榮膺澳門影帝不少網民指在內地勁收逾16億港元及贏盡口碑的英皇電影《怒火》，主角謝霆鋒的演出屢獲外界盛讚，把片中高級督察出身的悍匪首領奸角演得層次分明，可以說是他歷年來演出最好的一次，早前更憑該片在去年底的第13屆澳門國際電影節榮膺影帝，卻未能入圍角逐今屆金像獎影帝！《怒火》獲提名今屆「最佳電影」、已故名導陳木勝亦憑該片入圍「最佳導演」及6項關於製作方面的提名，但一個有關演員的提名也沒有，令影迷大惑不解，紛在網上表達不滿，有人直指「一部沒有最佳演員提名的最佳電影是怎麼提名的，意思是不用靠演員表現，直接就最佳了」、「《怒火》入圍了最佳電影、最佳導演，但是表演類獎項一個提名都沒有，演員演得不好哪來的最佳電影，《金像獎》自相矛盾」。演內心戲淋漓盡致有網民希望能在頒獎禮上看到謝賢與霆鋒上演一場「父子對決」，現在霆鋒未能入圍，遂猜測「唔通因為想畀機會冇攞過金像影帝嘅霆鋒老竇，而犧牲個仔？」霆鋒主演的《怒火》和劉德華主演的《拆彈專家2》均叫好叫座，不少人早前視兩人為「金像影帝」大熱門，最終兩人都未能入圍，令不少影評人亦大跌眼鏡。有指今屆金像獎評審偏重文戲，但霆鋒在《怒火》亦不乏演得淋漓盡致的內心戲，有戥霆鋒不值的網民留言指「大家都以為今年男主角是謝氏父子加上劉德華之爭，結果只有謝賢，真離譜」！影迷：永遠是最棒影帝不少網民亦繼續支持和鼓勵霆鋒，有留言稱「很失望、很遺憾、很難過，那麼好的角色演繹，雖然金像獎沒有選擇你（霆鋒），但我相信你還是會堅持初心繼續為香港action拼搏努力的！」、「謝霆鋒，你永遠是我心中最棒的影帝！」更有網民激動地發起罷睇金像獎，「這樣沒有公信力的頒獎禮，大家一起罷看吧！」短短兩小時已有過萬人按讚支持！對於被視為大熱的霆鋒卻未能角逐影帝，他的經理人霍汶希（Mani）無奈地表示：「霆鋒由接到《怒火》劇本直到拍攝都全情投入，全部動作戲都親身上陣，票房還打破了中港合拍動作片的紀綠，霆鋒憑這套戲在內地攞了好多獎項，所以今次金像獎唔入圍，我係好意外同失望，睇住霆鋒的付出，冇諗過佢會入唔到，攞獎明白有好多因素，唯一安慰的就係得到網民支持。」問到霆鋒有否因而不開心？Mani說：「他沒有表現出來，其實佢已經有金像獎嘅大滿貫，攞過金像獎最佳新演員、最佳男配角同最佳男主角，所以今次唔入圍都唔會影響佢對電影嘅熱誠、期望，同埋佢對電影嘅抱負。」另外，毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）合演、彭秀慧執導的英皇電影《阿媽有咗第二個》，入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，台前幕後紛表示好開心！毛姐更坦言在疫境下欣聞喜訊，精神為之一振呢！