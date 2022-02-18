潘靜文開Live報平安 伍文生曾同場快測呈陽性

■潘靜文直播期間頻露笑容。

《聲夢傳奇》學員潘靜文（Sherman）前日錄影節目前，接受新冠病毒快速測試後初步確診，目前留家隔離，前晚在社交網開直播和網友見面報平安，笑容燦爛的她看來精神不俗。Sherman上周六錄影兒童節目《Hands Up》時與主持伍文生同場，伍文生昨日錄影前接受快速檢測，結果呈陽性，他即向公司申報及取消連串工作；當日有份錄影的關宛珊已與老公林溥來（Patrick Sir）檢測兩次，報告均呈陰性。圖：網上圖片