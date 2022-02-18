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幕後人員初步確診 TVB娛樂新聞台停廠消毒

2022-02-18 列印
■TVB娛樂新聞台主播吳紫韻亦收到停廠通告。
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  TVB方面昨日表示因應有職藝員確診，已對確診者相關工作地點及進食地方已完成深層清潔，並繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。
  昨晨有一名TVB娛樂新聞台國語台的幕後人員初步確診，娛樂新聞台即時停廠一天作全廠徹底消毒，所有有關員工須留家接受快速測試。
  鑑於本港疫情嚴峻，TVB翡翠台昨晚起一連四晚播放特備節目《爭分奪秒同抗疫》，邀請多位專家及顧問擔任嘉賓，齊分享防疫及抗疫資訊。■翡翠台昨晚起播放《爭分奪秒同抗疫》。
■翡翠台昨晚起播放《爭分奪秒同抗疫》。


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