幕後人員初步確診 TVB娛樂新聞台停廠消毒

■翡翠台昨晚起播放《爭分奪秒同抗疫》。

TVB方面昨日表示因應有職藝員確診，已對確診者相關工作地點及進食地方已完成深層清潔，並繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。昨晨有一名TVB娛樂新聞台國語台的幕後人員初步確診，娛樂新聞台即時停廠一天作全廠徹底消毒，所有有關員工須留家接受快速測試。鑑於本港疫情嚴峻，TVB翡翠台昨晚起一連四晚播放特備節目《爭分奪秒同抗疫》，邀請多位專家及顧問擔任嘉賓，齊分享防疫及抗疫資訊。