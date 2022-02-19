■Aska兼顧幕前演出之餘，不會放棄會繼續音樂創作。

■除了拍劇做主持，Sherman想新一年可出到Solo歌。

■Aska和Sherman因太熟，邊演感情邊要忍笑。

■Aska在《男神廚房》成為五位「冠軍級男神」之一。

■Sherman主持兒童節目《Hands Up》，學到不少新嘢。

日前初步確診新冠肺炎的「聲夢」Sherman（潘靜文）和Aska（張馳豪），在剛播畢的劇集《青春本我》飾演一對，被讚外形合襯。兩人早前除初嘗試做演員滋味外，Sherman就首次主持兒童節目《Hands Up》，而Aska參與綜藝節目《男神廚房》，更成為五位「冠軍級男神」之一，他們都希望往後繼續作多方面發展。採訪：杜淑霞 攝影：葉君海Aska和Sherman在《青春本我》第一次拍劇，兩人覺得最大挑戰除了要廿幾歲扮十幾歲，着住校服演中學生外，最困難要算忍住笑演感情戲。Aska說：「忍笑係最大難關，因為拍MV對住大家唱，佢都話我個樣好辛苦，好好笑。」Sherman再解釋，「佢一遇到太陽，個樣就會好嚴肅，好搞笑，我要忍笑，但MV好彩笑住都得，但拍劇要代入個角色，個情緒係佢示愛我要驚，我唔可以好寬容咁望住佢，要控制住自己表情，唔可以表露自己感情出嚟。」下廚愛Freestyle除了拍劇外，兩人都各有其他演出機會，Sherman初次主持兒童節目《Hands Up》，對於有此機會她坦言覺得好開心，「好難得有機會做主持，自己冇諗過，唔覺得自己做主持或者講嘢比較有天份，會好珍惜呢個機會，因為學到好多嘢，除咗同小朋友有互動外，又有英文同煮嘢食嘅活動，而且o依家嘅小朋友真係好犀利，自己都唔可以退步。」好鍾意小朋友的她，更視譚玉瑛姐姐為目標，「我真係好鍾意小朋友，所以都OK，唔介意一直做㗎！」至於Aska早前參與綜藝節目《男神廚房》，更成為五位「冠軍級男神」之一 ，仲有機會拍埋《男神廚房開業喇》及《男神煮場爭霸戰》。Aska以往在美國讀書只煮過畀室友食，首次好似廚師一樣煮畀咁多人食，相當緊張，「人哋畀錢嚟食，好驚出到嚟效果，值唔值得大家畀錢呢？但係好開心同難得有呢個機會，去展示我另一面畀大家睇。」下廚愛Freestyle的他，仲想繼續拍攝烹飪節目，「我覺得可以，煮嘢食方面我鍾意亂咁嚟，希望有啲空間畀我可以創作，可能設計一啲平時唔會諗到嘅配搭。」