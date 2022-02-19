王賢誌遵母遺願照顧父親繼續前行

王胡麗明靈堂佈置清簡。

■鄭嘉穎拖媽媽到場致意。

王賢誌的母親王胡麗明上月離世，終年75歲，昨日在世界殯儀館設靈，今日出殯。王賢誌昨日一早到場打點，靈堂內外擺放了過百花圈，一片花海。王賢誌的表哥鄭嘉穎和嘉穎媽咪、林建明、朱慧敏、姜大偉和李琳琳等到場致哀。王賢誌受訪時透露喪禮沒特別宗教儀式，以簡為主；問到母親因何事離世？他指不方便講得太詳細，總之是很多事一齊發生，母親不舒服了一段時間，故已有心理準備，「我很想念她，但這是人生必經階段，希望將媽媽最後一程路安排得好好睇睇，所以過去這個月都是留在家和家人準備喪禮，大家一起找媽媽不同年代的相在場內播放，也是一個和家人懷緬媽媽的時候，我們整了一本紀念冊，在入面寫了不少心底話。」王賢誌亦會圓母親遺願照顧爸爸，繼續前行，又感激另一半Kevin一直在旁。