陳冠希舊愛Cammi傳涉網上賭博被捕

最近網紅蘇淼淼因涉及宣傳網上賭場，被警方以涉「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」罪行被捕，現已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到。昨日再有消息指警方再拘捕一名涉犯同罪行的女子，有傳正是陳冠希前女友謝熙婷（Cammi、前名：謝芷蕙）。而在消息傳出約兩個多小時，Cammi突然更新IG限時動態，上載食魚子醬的照片，似乎想借美食照闢謠。但未知該限時動態是否由Cammi發佈。