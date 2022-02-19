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內地網民一面倒為霆鋒抱不平

2022-02-19 列印
■霆鋒在《怒火》的表現受讚。
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《第40屆香港電影金像獎》日前公佈入圍名單，已故導演陳木勝的《怒火》共獲得八項提名，但男主角謝霆鋒卻未獲影帝提名，無緣與老竇謝賢齊齊爭獎，立即引來內地網民熱議，紛紛為霆鋒抱不平，

而霆鋒經理人霍汶希回應查詢時坦言感到意外及失望，又指霆鋒為拍這部電影，不少動作場面都親自上陣。而霆鋒失落金像獎提名，在內地微博群情洶湧，相關新聞已有逾兩億人瀏覽過，而接近98%網民留言都是支持霆鋒，對提名名單表示不理解。

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