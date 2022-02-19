■吳林峰打齊兩針照中招。

樂壇群組繼續有歌手染疫，唱作歌手吳林峰前晚在社交網宣佈初步確診，正居家隔離，最主要鼻塞及喉嚨痛、乾咳無大礙，他又指已打兩針，留言提到：「前幾日開始我就有唔舒服，喉嚨痛，鼻塞嘅情況，個人好攰不過就無發燒；為安全起見，跟住兩日我都係屋企休息，同時我都有keep住每日做快速測試，而測試結果都係『陰性』，就決定星期二返Studio復工同埋星期三去睇一睇醫生......」前日他再做快測時卻出現陽性，為安全計，在30分鐘後再做多次快測，結果相同，立即居家隔離，同時聯絡近日見過的所有人士，並對眾人致歉。另外，郭富城及許冠傑響應鄭丹瑞主理的網上頻道《健康‧旦》抗疫活動，分別捐出2,000套新冠病毒快速測試套裝，送贈給有需要人士。