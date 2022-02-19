■Dee表示與林明楨的對手戲不多。

李璨琛、林明楨、何啟華等前晚到堅尼地城拍攝劇集《心靈師》，李璨琛身兼主角和監製，透露過年前已開工，預計拍到3月尾，《心》劇是李璨琛的製作公司第一部作品，他指預算不多，要好好計數。近日疫情升溫，李璨琛表示暫未影響拍攝進度，「計劃趕不上變化，見步行步，現在主要拍室內戲，減少室外拍攝，做足防疫措施。」林明楨飾演患有抑鬱症的精神病人，她指角色內心戲多，笑言拍攝前有做功課，了解抑鬱症的病徵，又說自己的戲份還有一日就拍完，過幾日就會到台灣工作，又要開始隔離生活。何啟華（Dee）笑言劇中雖然有多位女神，像林明楨、微辣Rachel（劉蘊晴）等，但他笑言沒有艷福，主要是和自己做戲，可惜與林明楨的對手戲不多，私下亦無問她攞電話。