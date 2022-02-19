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62歲紅姑生日狂收鮮花

2022-02-19 列印
■紅姑生日素顏與花束合照。
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2月16日是鍾楚紅（紅姑）的62歲生日，她前日在個人社交網貼出收花的開心照，相中可見她收到的花束、花籃堆滿一張大枱，愛花的她也繼續崇尚自然以素顏與花合影。

紅姑開心留言：「每年生日都收到大家滿滿的祝福，非常感恩！今年的願望，願大家平安。」雖然年過60，但紅姑凍齡有術，照片中氣質美貌依舊相當動人。過往她透露保持年輕的秘訣是注重飲食和作息，少吃肉多吃蔬菜，按時運動。

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