江若琳寰宇官司雙方部份勝訴

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約官司案，早前已於高等法院完成審訊。暫委法官廖文健昨午頒佈書面判詞，裁定江若琳與寰宇雙方部份勝訴，合約期內的宣傳和製作開支，應由江若琳負責。另外，江若琳簽訂2005年及2008年合約時已成年，廖官指沒有證據顯示寰宇曾向江若琳施加不正當的影響才令她簽署合約，裁定2005年及2008年合約具約束力。至於賠償金額問題，仍需一個歷時35日的審訊再作定奪，雙方需各自支付訟費。