另外，江若琳簽訂2005年及2008年合約時已成年，廖官指沒有證據顯示寰宇曾向江若琳施加不正當的影響才令她簽署合約，裁定2005年及2008年合約具約束力。至於賠償金額問題，仍需一個歷時35日的審訊再作定奪，雙方需各自支付訟費。
江若琳寰宇官司雙方部份勝訴
另外，江若琳簽訂2005年及2008年合約時已成年，廖官指沒有證據顯示寰宇曾向江若琳施加不正當的影響才令她簽署合約，裁定2005年及2008年合約具約束力。至於賠償金額問題，仍需一個歷時35日的審訊再作定奪，雙方需各自支付訟費。
中聯辦號召 力推16項舉措 財團支援港抗疫魔 出地檢測建方艙醫院
新冠疫情在本港肆虐，財團面對危急情況都出錢出力捐助，像反向賑災受惠的是香港。中聯辦昨召開抗疫視頻會議，提到各界響應號召，力推十六項支持抗疫舉措，包括開通水路運送蔬菜物資到港、派發物資、提供土地建方艙醫...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
騰訊阿里巴巴列入「惡名市場」 中國促美停止經貿問題政治化
最新公佈的「惡名市場」名單，列出了四十二個在線市場和三十五個實體市場。美國貿易代表處發表聲明稱：「這份清單首次加入阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和騰訊旗下的微信電子商務生態系統（...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美官員：俄再在烏邊境增兵 俄宣稱撤軍被指為「假動作」
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雍景臺裝潢精緻富品味
由太古地產發展的雍景臺，位於羅便臣道70號，由兩座組成，樓齡約28年，主要提供兩房及三房單位，是西半山著名豪宅屋苑之一。是次精選放盤位於雍景臺中層位置，實用面積1117方呎，實用率高，一進門便見偌大客...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
農夫山泉聯想齊染藍 科網再受打壓 恒指插465點
烏克蘭局勢持續未明朗，加上科網股監管陰霾再現，拖累港股急跌，並失守多條平均線。恒指隨外圍低開159點後跌幅擴大，下午時段美團（3690）受監管問題困擾大跌15%，拖累恒指曾插508點，低見24284點...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
藍獅為歐聯磨刀 美國隊長狂「宮」
基斯甸普列錫職業生涯五鬥水晶宮獨取五球，車路士有這名美國隊長在陣的這五仗，更合共攻破敵軍大門十六次全勝。今晚聯賽作客這支近況不濟的對手，藍獅勢大顯剋星本色，為下周中出戰歐聯十六強首回合熱身，客勝穩開。...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
開心受重用為事業唔拍拖 宋宛穎梁凱晴邵初抗拒「收兵」
曾志偉上場後重用年輕藝人，所以今屆3位港姐，冠軍宋宛穎(Sabrina)、亞軍梁凱晴（Carina）及季軍邵初（Kristy）都備受重用，Sabrina及邵初率先有機會做主持。工作癮極大的Sabrin...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子｜抗疫直播 - 李純恩
疫情肆虐，風聲鶴唳。但凡到了這種時候，「傳言」和「消息」也必定滿天飛，在資訊爆炸的時代，各種「知識」也滿天飛。民間資訊滿天飛，政府發出的信息也時時不同，身在徬徨中的人，面對如此混亂的局面，必定更加徬徨...
2022-02-19
- Executive日記｜今年觀音借庫 改為電話預約 - KellyChu
- Executive日記｜陳智思分析世局 分享處世之道 - KellyChu
- Executive日記｜每日穿搭口罩小心機 Canuxi多色港製口罩低至75折 - KellyChu
- 香港美事｜中央援港振人心 齊心協力遏疫情 - 林建岳博士
- 聯盟之聲｜為癌童建立完善復康路 - 袁少林
- 醫思‧健康好easy｜成日眼澀澀 是眼蟎蟲作怪？ - 不固定
- 企業熱話｜一帶一路掀需求「中文路」推網上普通話教育 - Jacky哥
- 甘美人生｜心花放 - 林月庭
- 商界講呢啲｜抗疫優惠一站買齊家居用品 - Cally
- 升學表表姐｜在家自學 - 湯圓
- 商識滿天下｜一種工作，幫到人、幫到社會、幫到大自然 - 統籌：香港中文大學EMBA課程
- 調研洞悉｜香港最受關注品牌 - 李立賢
- 家輝講場｜舉國同心 必勝疫情 - 邵家輝
- 玲瓏美集｜乾隆如何為呼吸道排毒 - 李韡玲
- 張氏理論｜閉門作賽 馬主沒趣 - 張福元
- 熱now球壇｜神月拔頹剌 - 謝德謙
- 李居明大師會客室｜瘟疫「蠱」卦還有多少年？ - 李居明
- Shimba工作室｜【創造至chill私人空間】創意多功能家品9折兼送贈品 - Shimba工作室
- Shimba工作室｜ 【香港品牌質量保證】Market Play By Uncle Ray - Shimba工作室
- 慧眼看世界｜邪教的威力 - 張慧慈
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
薛恩將王顯心星
騎師薛恩明日停賽期滿復出，立即身負重任，夥拍「將王」和「顯心星」出戰國際一級賽香港金盃和女皇銀禧紀念盃，他表示兩駒俱有備而臨，希望屆時均能夠發揮出最高水準，揚威一級賽。上屆香港打吡亞軍「將王」，近期演...
2022-02-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6