開心受重用為事業唔拍拖 宋宛穎梁凱晴邵初抗拒「收兵」

採訪：方騫平 攝影：葉君海
第5波疫情嚴峻，宋宛穎、梁凱晴及邵初異口同聲希望虎年身體健康，疫情快啲過去，邵初明白到疫情期間大家心情難免會反反覆覆，唔多開心，她希望大家心裏面能夠得到平安。
宋宛穎恨日日開工
疫情下Sabrina部份工作要延期，她希望工作順順利利，每日做到唔使休息：「因為做完《開運王》後覺得自己太得閒，唔可以咁呀，我要日日做嘢。」提到Sabrina主持表現獲讚淡定，Sabrina感謝薛家燕及周志康畀到她自信：「尤其家燕姐成日話以我為榮，其實佢係我學習目標，佢咁嘅年紀仲咁有活力。」
梁凱晴邵初做自己
至於梁凱晴期待盡快拍劇：「聽聞公司稍後會安排我客串，體驗一吓拍劇，希望演出前可以上到藝員訓練班。」原來有打開泰拳嘅梁凱晴目及中王君馨打女空缺，好想拍打戲。而邵初主持《識貨2》玩遊戲時投入到冇晒港姐包袱，令觀眾有驚喜。她開心說：「公司畀機會就要盡力，唔會因為係港姐唔可以Fun，而且有少少係做返自己，我本身係個開朗嘅人，好開心能帶出歡樂，如果全程要丁字腳賣嘢會好攰。」
唔可以利用人感情
講到三人唔止有樣有身材，仲係高學歷，應該有唔少桃花。三人卻堅稱以事業為重冇諗過拍拖。Sabrina強調冇人追；梁凱晴認為要以事業行先；邵初覺得女性都要有事業，感情隨緣。當問到唔拍拖，但會唔會「收兵」？三人即耍手擰頭Say No。梁凱晴強調冇試過；Sabrina反對說：「我冇呢個概念，嘥埋自己時間。」邵初對呢種行為好反感：「唔好利用人感情，咁對人唔好，唔得㗎！」Sabrina還自爆：「我哋習慣咗自力更生，我甚至會自己搬傢俬。」梁凱晴及邵初強調三人會互相照顧，唔使要「兵仔」。