開心受重用為事業唔拍拖 宋宛穎梁凱晴邵初抗拒「收兵」

添上喜慶■梁凱晴、邵初、「最上鏡小姐」楊培琳及宋宛穎着到紅噹噹出席年初一的TVB賀年活動。

有事業心■宋宛穎好有事業心，只想日日都喺工作中度過。

好「鬼」養眼■中葡混血兒宋宛穎今年22歲，三圍33.5、24、35，無論身材及口才都獲讚。

揚威海外■宋宛穎好想好似陳法拉咁，他朝能揚威海外。

家燕教路■宋宛穎主持《天天開運王》，感激獲薛家燕及周志康教路。

潛質「姐仔」■梁凱晴今年26歲，身高5呎5吋半，三圍32、22.5、33.5，具電視台「姐仔」條件。

期待拍劇■梁凱晴期待拍劇，o依家晚晚追睇《鐵拳英雄》。

想做打女■梁凱晴身手敏捷，好想成為TVB打女。

碩士學歷■梁凱晴有碩士學歷，真係美貌與智慧並重。

好有喜感■邵初為人開朗，仲好有喜感。

口齒伶俐■邵初今年27歲，三圍32、22、33，口齒伶俐。

Do姐加持■邵初主持《識貨2》獲Do姐提點，教她要放輕鬆做回自已。

曾志偉上場後重用年輕藝人，所以今屆3位港姐，冠軍宋宛穎(Sabrina)、亞軍梁凱晴（Carina）及季軍邵初（Kristy）都備受重用，Sabrina及邵初率先有機會做主持。工作癮極大的Sabrina希望虎年日日有嘢做，至於梁凱晴及邵初同樣話會專注事業，唔打算拍拖。三人承諾會互相照應，謝絕「收兵」。採訪：方騫平 攝影：葉君海第5波疫情嚴峻，宋宛穎、梁凱晴及邵初異口同聲希望虎年身體健康，疫情快啲過去，邵初明白到疫情期間大家心情難免會反反覆覆，唔多開心，她希望大家心裏面能夠得到平安。宋宛穎恨日日開工疫情下Sabrina部份工作要延期，她希望工作順順利利，每日做到唔使休息：「因為做完《開運王》後覺得自己太得閒，唔可以咁呀，我要日日做嘢。」提到Sabrina主持表現獲讚淡定，Sabrina感謝薛家燕及周志康畀到她自信：「尤其家燕姐成日話以我為榮，其實佢係我學習目標，佢咁嘅年紀仲咁有活力。」梁凱晴邵初做自己至於梁凱晴期待盡快拍劇：「聽聞公司稍後會安排我客串，體驗一吓拍劇，希望演出前可以上到藝員訓練班。」原來有打開泰拳嘅梁凱晴目及中王君馨打女空缺，好想拍打戲。而邵初主持《識貨2》玩遊戲時投入到冇晒港姐包袱，令觀眾有驚喜。她開心說：「公司畀機會就要盡力，唔會因為係港姐唔可以Fun，而且有少少係做返自己，我本身係個開朗嘅人，好開心能帶出歡樂，如果全程要丁字腳賣嘢會好攰。」唔可以利用人感情講到三人唔止有樣有身材，仲係高學歷，應該有唔少桃花。三人卻堅稱以事業為重冇諗過拍拖。Sabrina強調冇人追；梁凱晴認為要以事業行先；邵初覺得女性都要有事業，感情隨緣。當問到唔拍拖，但會唔會「收兵」？三人即耍手擰頭Say No。梁凱晴強調冇試過；Sabrina反對說：「我冇呢個概念，嘥埋自己時間。」邵初對呢種行為好反感：「唔好利用人感情，咁對人唔好，唔得㗎！」Sabrina還自爆：「我哋習慣咗自力更生，我甚至會自己搬傢俬。」梁凱晴及邵初強調三人會互相照顧，唔使要「兵仔」。