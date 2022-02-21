■克勤、千嬅及林子祥亦有參與《獅子山下 同心抗疫》。

■群星齊獻唱鼓勵齊心抗疫。

■張偉文已獲安排送往病房。 資料圖片

本港在第五波新冠疫情下，確診數字不斷上升，古天樂和楊千嬅等藝人齊出一分力抗疫，捐出快速檢測套裝，而TVB（無線）製作推廣防疫資訊節目外，亦廣邀藝人參與灌錄抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，向全港醫護人員致敬！古天樂為減輕基層負擔及為抗疫出一分力，透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構，捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，並已開始接受各機構查詢及申請，亦已接獲鄰舍輔導會黃大仙展能中心及扶康會查詢。楊千嬅亦見疫魔肆虐，決定捐出4000個快速測試包，第一批物資會分發到：香港社區組織協會、香港復康力量、關學聯多個分區聯席、屯門到屏山多間老人院， 稍後有第二批物資，陸續捐贈予有需要人士，其中有負責接送長者覆診的義工團體，他們十分需要面罩及保護衣物，目前已在安排中；千嬅亦希望大家能度過難關！TVB（無線）早前特別集合眾多藝人灌錄抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，向全港醫護人員致敬！該曲以《獅子山下》配上鼓勵抗疫新詞，參與歌手及藝人包括：李克勤、鄺美雲、林子祥、葉蒨文、葉麗儀、陳潔靈、汪明荃、薛家燕、陶大宇、黎耀祥、陳展鵬等。陸續會有更多藝人加入，稍後會播出不同版本，同心抗疫！張偉文確診「病情OK」另外，體弱多病的69歲「靚聲王」張偉文日前初確送院，經理人兼監護人方俊（Aman）到醫院了解，獲送往負壓病房的張偉文跟他隔玻璃窗揮手。方俊昨日表示，院方來電談及張偉文病情：「醫護話佢病情OK，好攰唔舒服冇乜胃口，醫生同佢打咗抗生素及吊鹽水，不過，佢用手扯甩咗條喉管。」方俊又感激姚煒關心張偉文，多次緊張地致電醫院了解。