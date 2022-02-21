舊愛暗示分手涉「第三者」 　Anton自爆與林欣彤發展中

■Anton曾擔任林欣彤的MV男主角。

■Christy引用《殘忍》歌詞訴心聲，矛頭直指Anton和林欣彤。

樂隊ONE PROMISE鼓手馮卓然（Anton）與緋聞林欣彤（Mag），疑因同居先後確診新冠，有指Mag疑是Anton與拍拖7年圈外女友Christy的「第三者」。Anton昨日就傳言表示：「我同Mag係發展中，而且同前任分手後先同Mag一齊，Mag絕對唔係第三者……加上我同Mag病情唔輕，仍在康復階段中，希望各位給予空間」。Christy則在社交網分享Mag的好友許廷鏗歌曲《殘忍》，更以歌詞留言：「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰 從來從無犯錯 而離場仍是我」，暗示有人做「第三者」。Christy於上月底就曾發文，暗示有人出軌。