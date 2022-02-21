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CRAVITY全員中招　Nancy慧彬墨西哥確診

2022-02-21 列印
■Nancy已接種兩劑疫苗。
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韓國新冠疫情亦甚嚴峻，男團CRAVITY最後一名未染疫的成員宇璸（Woobin），昨日亦告確診。CRAVITY於本月12日起陸續有成員確診，Woobin暫時只有喉嚨痛，未有其他病徵。

身在墨西哥的女團MOMOLAND出席了連串宣傳活動後，其中兩名成員Nancy及慧彬在抵達6天後確診，要立即煞停宣傳活動。事務所昨發聲明透露，慧彬已接種三劑疫苗，Nancy則已接種兩劑。■CRAVITY成員先後染疫。
■CRAVITY成員先後染疫。
■慧彬曾隨隊到訪多個地點。
■慧彬曾隨隊到訪多個地點。


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