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祖兒睡衣Look打「天才波」

2022-02-21 列印
■着住睡衣的祖兒，一臉認真地打波。
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容祖兒日前返回內地準備開工，遵防疫規定要在酒店隔離，昨日又發放新短片分享日常，見素顏睡衣Look的她表演打球，連打十多球終告失手後，即表演拋球拍卻再度失手，祖兒就加上烏鴉飛過特效自嘲，粉絲紛被她的搞笑短片吸引留言，林盛斌（阿Bob）就搞笑地留言︰「好犀利，天才先至可以做到呢個效果。」

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