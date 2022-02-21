祖兒睡衣Look打「天才波」

容祖兒日前返回內地準備開工，遵防疫規定要在酒店隔離，昨日又發放新短片分享日常，見素顏睡衣Look的她表演打球，連打十多球終告失手後，即表演拋球拍卻再度失手，祖兒就加上烏鴉飛過特效自嘲，粉絲紛被她的搞笑短片吸引留言，林盛斌（阿Bob）就搞笑地留言︰「好犀利，天才先至可以做到呢個效果。」