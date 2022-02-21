毛舜筠恨生多個仔似Edan

■毛姐笑言答不到姜濤的問題，會被他纏住唔放！

毛舜筠近期分別與姜濤、Jer（柳應廷）、Edan（呂爵安）及Anson Lo等MIRROR成員合作。毛姐昨與李婉華網上聯播時，笑指姜濤是「問題兒童」、Jer就「Sweet到爆」、AL「好乖」，Edan就獲最高評價，毛姐大讚Edan道：「佢好有家教，係四人當中最有智慧、EQ好高。如果保證能生到個咁嘅仔，我唔怕生多個！佢仲好用心演戲，要做到最好！」毛姐更自爆將開拍的新片中，會和Edan再度合作。