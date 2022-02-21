篠原出軌劇「賤夫」搭上人妻

篠原涼子主演的人妻出軌題材Netflix劇集《金魚妻》上架後，吸引大批劇迷追看談論。劇中六位人妻均有出軌，並有很多尺度大膽情慾鏡頭。篠原的角色受丈夫安藤政信家暴，其後搭上金魚店的岩田剛典，而安藤亦搭上長谷川京子，發展情慾關係。巧合地，長谷川和篠原在劇外均於早前離婚。