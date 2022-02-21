Winkie疫境開工：唔驚就假

黎美言(Winkie)日前走訪香港隱世食店，拍攝受疫情打擊下的餐飲業情況。Winkie坦言疫情下開工心情緊張，但全程戴上口罩做足防疫措施：「話唔驚就假嘅，保護工夫都做到足，袋住啲清潔用品。」Winkie直言雖然有點擔心，但這是她過年後首個工作，算是有個好開始，亦可以趁拜訪食店老闆，「學吓點做生意偷吓師」！