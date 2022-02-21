Winkie坦言疫情下開工心情緊張，但全程戴上口罩做足防疫措施：「話唔驚就假嘅，保護工夫都做到足，袋住啲清潔用品。」Winkie直言雖然有點擔心，但這是她過年後首個工作，算是有個好開始，亦可以趁拜訪食店老闆，「學吓點做生意偷吓師」！
Winkie疫境開工：唔驚就假
Winkie坦言疫情下開工心情緊張，但全程戴上口罩做足防疫措施：「話唔驚就假嘅，保護工夫都做到足，袋住啲清潔用品。」Winkie直言雖然有點擔心，但這是她過年後首個工作，算是有個好開始，亦可以趁拜訪食店老闆，「學吓點做生意偷吓師」！
港大研究染疫倉鼠 新冠喪雄風 睾丸萎縮 削精出血
不少人感染Omicron後病徵輕微，經治療後能痊瘉，但大家不要掉以輕心，尤其男士。港大微生物學系利用倉鼠研究，發現雄性倉鼠感染新冠肺炎後，睾丸會萎縮、急性發炎，甚至出血，導致精子數量急劇下降。研究團隊...
2022-02-21
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騰訊阿里巴巴列入「惡名市場」 中國促美停止經貿問題政治化
最新公佈的「惡名市場」名單，列出了四十二個在線市場和三十五個實體市場。美國貿易代表處發表聲明稱：「這份清單首次加入阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和騰訊旗下的微信電子商務生態系統（...
2022-02-19
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約翰遜：將是二戰後歐洲最大型戰爭 普京監督戰略核子部隊演習
俄烏邊界戰雲密佈之際，俄羅斯以核武器示強。俄總統普京上周六親自監督俄軍戰略核子部隊進行演習，克里姆林宮發佈消息，指俄軍在演習中成功試射高超音速導彈和巡航導彈。美國政府指，俄軍正進一步逼近俄烏邊區，或隨...
2022-02-21
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二手屋苑減價盤屢獲承接
二手市場續有買家趁業主叫價回軟入市，據《星島地產網》報道，上環帝后華庭一個兩房戶議價後調低3.5%易手。美聯物業區域聯席董事丘毅新表示，上環帝后華庭3座中層D室，面積約478方呎，為兩房間隔，原叫價約...
2022-02-21
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科網監管陰霾 俄烏局勢升溫 恒指本周料24000上落
港股再遇內憂外患夾擊，俄烏局勢影響投資氣氛之際，中國再燃點監管硝煙，或再觸發科網股插水，拖累大市。證券界人士估計，本周港股踏入業績期，市場將持續抱觀望態度，市場入市意欲較低，料恒指在23500至245...
2022-02-21
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奇兵 「博」殺格
弱旅史柏斯亞今季意甲僅七勝，但當中三勝在今年取得，進攻中場阿古迪路成功演繹後備殺手，居功不少。今晚聯賽作客近況欠佳的博洛尼亞，此子可望領軍延續近四場客戰三勝一和強勢，客勝單注或過關皆宜。（Now638...
2022-02-21
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模範離婚夫婦 食飽攬攬再幫手戴口罩 拉姑約謝賢食Tea 照顧周到
85歲謝賢（四哥）同70歲狄波拉（拉姑）離婚26年，但再見亦是好朋友，堪稱圈中離婚夫婦嘅模範。月前本報記者撞到佢哋現身主場即中環置地廣場，約埋成班好朋友，包括拉姑老公江耀城（鬍鬚Kong）及陳淑芬一家...
2022-02-21
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勵‧志｜一份來自敦煌的祝福 - 呂志和獎
新春期間，我收到一份來自敦煌的祝福，通過「雲遊敦煌」小程式，迎接瑞獸，迎來一年的守護。敦煌研究院名譽院長樊錦詩堅守大漠半世紀，保育、推廣敦煌莫高窟，憑借她堅毅不屈的精神贏得2019年「呂志和獎—正能量...
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福逸奪女皇金禧紀念盃 潘頓起孖繼續封王 將王金盃改朝換代
昨日舉行兩場國際一級賽，結果香港金盃由韋廄「將王」捧走，女皇銀禧紀念盃則由伯廄「福逸」奪標，而後駒騎者巴度另贏「連連行運」，與蔡約翰齊齊起孖。至於潘頓勝出呂廄「包裝必勝」和姚廄「遨遊氣泡」，同告梅開二...
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