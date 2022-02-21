模範離婚夫婦 食飽攬攬再幫手戴口罩 拉姑約謝賢食Tea 照顧周到

幫戴口罩■拉姑好緊張老友四哥，不但成日扶實佢，仲幫手戴好個口罩。

錫錫道別■四哥臨離開餐廳，拉姑都攬一攬再錫啖先講拜拜。

拍照留念■雖然四哥同拉姑成日都相約敍舊，不過都要打個卡嘅，於是搵陳淑芬幫手揸機。

有傾有講■鬍鬚Kong到場，老婆拉姑即讓位，等佢同四哥慢慢傾。

影大合照■四哥先行離席，同眾人影大合照留念。

首獲提名■四哥憑《殺出個黃昏》首獲金像獎最佳男主角提名。

提點戒口■拉姑叫四哥揀嘢食，不過最後都由拉姑話事，應該知道晒四哥有咩唔食得。

差啲跌親■四哥去年被本報捕獲食Tea，更差啲跌親。

有仔有女■四哥拉姑育有一仔一女：謝霆鋒及謝婷婷。

遇第二春■拉姑同鬍鬚Kong於2000年結婚，一直非常甜蜜。

永遠好友■四哥1979年迎娶拉姑，可惜於1995年宣佈離婚，但二人仍是好友。

85歲謝賢（四哥）同70歲狄波拉（拉姑）離婚26年，但再見亦是好朋友，堪稱圈中離婚夫婦嘅模範。月前本報記者撞到佢哋現身主場即中環置地廣場，約埋成班好朋友，包括拉姑老公江耀城（鬍鬚Kong）及陳淑芬一家等一行十多名友人食Tea，鑑於疫情眾人未能坐同一枱(當時仍未實行二人限聚)，拉姑同陳淑芬就不時遊走兩枱，睇嚟疫情都影響唔到大家敍舊呀！四哥永不言休，一有新作都備受關注，去年上映由他主演的《殺出個黃昏》大獲好評，日前奪得香港電影評論學會最佳男演員，更首獲金像獎男主角提名同林家棟及吳鎮宇爭影帝。四哥聽話戒口平時不用開工的四哥生活悠閒，本報去年在淺水灣遇到他，當時只得助手陪散步兼歎啡，行動冇以前咁靈活，需要出動枴杖輔助，上梯級更差啲跌親。而呢日見四哥同拉姑用餐似乎比上次更精神，唔知係咪因為見到咁多老友在場呢？四哥同拉姑坐埋同一枱，其間四哥不時望向樓下中庭，周圍有唔少細路奔跑，可能令四哥諗起啲孫呀！拉姑負責睇餐牌為四哥點餐，唔知四哥係咪想點佢要戒口嘅食物，拉姑都作狀拍拍枱，似係唔俾四哥叫某啲嘢食，最後四哥唯有順前妻意思點餐，即係叫人揀其實冇得揀咁啦！互動十分有趣。拉姑貼身照顧本身四哥同拉姑傾得興起，但老公鬍鬚Kong一到，她即讓座等老公同四哥吹水。二人一見面就打開話題，又各自指吓身上件靚衫。食到咁上下四哥先行離席，眾好友與他影大合照，四哥每行一步，拉姑都睇實兼扶實，又幫對方戴好個口罩，錫多啖先講拜拜。王力宏可能要請教吓四哥點解離婚可以咁愉快嘞。採訪：張詠森