昨早不適入院 名導楚原安詳離世享年87歲

■楚原與南紅和《卡拉屋企》眾演員在17年暢聚。

■楚原於03年與謝賢、曹達華等資深影人，獲邀在「星光大道」打手印。

■楚原與太太南紅於67年結婚。

■楚原於18年由南紅陪同登台，接受愛徒馮淬帆送上香港金像獎終身成就獎獎座。

■楚原在2018年獲金像獎頒授終身成就獎。

■楚原在《卡拉屋企》中的外號是「白頭佬」。

楚原部份作品《可憐天下父母心》

楚原部份作品《七十二家房客》

著名導演及資深演員楚原昨日不適入院，至中午離世，享年87歲。楚原的家人回覆傳媒查詢時透露，楚原昨日入院兩個小時後安詳辭世，當時有家人陪伴在旁。生於演藝世家的楚原，原名張寶堅，自上世紀五十年代縱橫娛圈，能導能演兼擅編劇。楚原多年來與太太南紅不時與好友歡聚，圈中人驚聞他離世紛表惋惜。享年87歲的楚原，原名張寶堅，為著名粵語片紅星及資深演員張活游的兒子，楚原家人昨日回覆傳媒查詢楚原去世消息時表示：「中午的事，走得很安詳。家人都在身旁。早上有點不舒服。太太打了999，送醫院，兩個小時後就走了。」楚原與太太、名伶及資深演員南紅於1967年結婚，多年來恩愛如昔。有傳楚原患腦退化症，但南紅去年9月在活動上指楚原身體不錯，豈料昨日傳來噩耗。精通編導演楚原在1954年客串演出《芸娘》，兩年後當上編劇及於擔任吳回執導的《寶蓮燈》助導。59年首次個人執導《湖畔草》，翌年執導父親主演的《可憐天下父母心》打響名堂，他亦有份演出該片。到粵語片式微後，楚原先後於國泰機構和邵氏任導演，先後執導逾百部電影，題材包羅萬有。其中1972年的《愛奴》，大膽挑戰奇情古裝女同性戀題材，《七十二家房客》反映時弊令粵語電影復甦，其後憑《流星．蝴蝶．劍》等作品，掀起改編古龍小說熱潮。楚原在80年代較活躍於幕前，參演多部影視作品，在無線電視劇《卡拉屋企》及《真情》的演出令電視迷留下深刻印象。楚原在98年獲香港電影金像獎頒發專業精神獎，2018年獲金像獎頒授終身成就獎，嘉許他多年來對影壇的傑出貢獻。圈中人紛表惋惜圈中人驚聞楚原離世，紛表惋惜。汪明荃曾演出楚原執導的電影《圓月彎刀》，阿姐讚揚楚原是很出名的大導演，拍過很多好作品。曾與楚原演出《真情》的羅霖坦言，感到好突然，好難過，並憶起楚原當年好親切，沒有架子，亦樂意分享經驗。王晶則在社交網留言悼念：「剛聽到，楚原導演去世了，他是我一位敬重的導師……我在他身上學了一輩子夠用的東西。學的並不是拍電影，而是做人。」錢小豪表示很難接受啟蒙恩師楚原離世，在TVB合作《大頭綠衣鬥殭屍》時，毫無架子的楚原演他的師父，教了他很多，並視後輩為小朋友一起開心地玩耍。