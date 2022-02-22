MIRROR拍片鼓勵齊心抗疫 姜濤：多加照顧老人家小朋友

■姜濤呼籲多照顧長者和小朋友。

■Anson Lo感謝醫護人員。

盈科拓展集團主席李澤楷日前宣佈，旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵市民居家抗疫。有關短片前晚在ViuTV官方頻道發佈，名為《MIRROR與你攜手抗疫》。MIRROR 12位成員戴上口罩現身這段長約19秒宣傳片，隊長楊樂文（Lokman）打頭陣呼籲：「最近疫情嚴峻，大家一定要記住加強個人衞生，戴口罩，勤洗手。」副隊長江𤒹生（Anson Kong）則道：「冇咩事就留喺屋企，唔好出街喇！」姜濤續說：「身邊有老人家同小朋友，要特別多加照顧。」呂爵安（Edan）謂：「我哋每個人都做好自己。」盧瀚霆（Anson Lo）接着說：「亦都好想多謝醫護人員，對大家嘅付出。」最後12子齊聲說：「齊心抗疫！」短片甫推出即成為粉絲熱話。