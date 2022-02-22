DJ麻利亞初確 喉嚨劇痛如刀𠝹

■麻利亞昨日亦有貼出遮面新相。

與鄭裕玲（Do姐）、余迪偉齊主持商台節目《口水多過浪花》的DJ麻利亞（原名：鄧慧妍），昨日於社交網分享長文，透露快測呈陽性及發病後經歷，自言未接種疫苗液苗的她，有喉嚨劇痛如刀割、發燒發冷等病徵，發病後主要是多休息、睡覺、服中藥及維他命和不外出。麻利亞亦留言道：「平時重感冒喉嚨痛係火燒感覺，但Omicron嘅喉嚨痛係你喉嚨俾𠝹刀𠝹傷咗咁痛，每吞一次口水就翻𠝹一次。係刀傷鋒利劇痛。」另外，汪明荃及丈夫羅家英昨日齊接種第三針新冠疫苗，汪阿姐留言道：「天寒地凍，再加上落雨，大家都要小心！」