回港過年 唔記仇幫襯沈嘉偉買衫 余文樂拖老婆行街被影冇黑面

行街買衫■余文樂兩公婆同妹妹、妹夫齊齊行街買衫。

閒逛名店■余文樂一行四人入名店愛馬仕行咗半個鐘，出嚟冇拎住標誌性橙色紙袋。

任影唔嬲■余文樂喺對面馬路已經見到記者，仲用頭殼頂同記者打招呼。

幫襯舊友■余文樂2017年傳出同沈嘉偉反面，隔咗咁耐冇晒事仲幫襯舊友。

買足兩袋■行出沈嘉偉名下的服裝店，4人買咗兩大袋衫。

買夠攞車■行咗幾個鐘，最後行返置地攞車走人。

冇邀舊友■余文樂2017年在澳洲搞婚禮，被邀的圈中人有彭于晏，但未見沈嘉偉。

城城不滿■有傳郭富城曾稱余文樂是「世界仔」，沈嘉偉因而疏遠余文樂。

回港出海■一家四口難得返港，樂仔即爭取時間出海。

一仔一女■余文樂大仔2018年出世，前年再追多個女。

分享生活■余文樂去年開設YouTube頻道分享生活。

奉子成婚■余文樂2017年與細7年的台灣「皮帶大王千金」王棠云奉子成婚。

40歲余文樂（樂仔）自2017年與台灣模特兒兼皮帶大王千金王棠云（Sarah）奉子成婚，前年9月再追多個女，之後都專注家庭生活及主理潮牌生意，幕前工作係零。他跟老婆留台定居近4年，去年5月因工作終於返港，隔月就自爆因長期工作壓力而患上的驚恐症復發，但去年底開設YouTube頻道分享個人生活，見佢似乎好返好多嘞！而上月底，即係過年前記者見到佢同老婆、妹妹及妹夫一齊在中環行街狂掃名牌，之前台灣返港要隔離21日，一出關就係咁買，明嘅。當日下午，放低仔女畀媽媽湊嘅樂仔與家人在中環行街，去咗昔日好友沈嘉偉旗下服裝店幫襯。其實樂仔同沈嘉偉反面已經近5年，2017年有傳沈嘉偉因為好友郭富城唔鍾意樂仔太「世界仔」，而開始疏遠對方。同年樂仔宣佈結婚，搞婚禮亦未有邀請沈嘉偉等人。另外亦有指樂仔同沈嘉偉仲好老友時，搞個人潮牌都有問對方意見，反面之後，沈嘉偉以生意人身份搵樂仔合作卻被拒，被批忘恩負義。呢日見樂仔照去幫襯，作為潮人睇嚟真係靚衫面前無怨恨。見記者任影唔嬲樂仔一行四人下午約4時現身中環，他們先到名店愛馬仕行足半個鐘，在店內與店員有傾有講，期間都有拎吓產品上手睇，不過最後卻不見他們拎住個標誌性橙色紙袋離開，唔知係買唔到心頭好，定買得太多直接送貨上門呢？正想繼續行街時，一向眼利的樂仔離遠已經見到喺對面馬路嘅記者影佢。以前樂仔發現被影必定黑口黑面，但可能做咗老竇成熟又隨和咗，家陣見到記者都冇話兜路走。當記者上前問他是否留港過年，他只低頭拒答，冇再黑面怒睥，更全程拖實老婆，非常甜蜜。幫襯舊友沈嘉偉樂仔行出愛馬仕後兩手空空繼續行街，好有目標咁帶同家人前往沈嘉偉旗下服裝店睇衫，最後大方幫襯舊友買足兩大袋，心滿意足咁走人。一啲都冇因為曾與沈嘉偉交惡而抵制舊友的品牌，反而花費不少買靚衫，疫情下生意少咗，都算係間接幫到沈嘉偉啦！最後一行四人行往置地攞車走人。採訪：張詠森