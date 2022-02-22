回港過年 唔記仇幫襯沈嘉偉買衫 余文樂拖老婆行街被影冇黑面

當日下午，放低仔女畀媽媽湊嘅樂仔與家人在中環行街，去咗昔日好友沈嘉偉旗下服裝店幫襯。其實樂仔同沈嘉偉反面已經近5年，2017年有傳沈嘉偉因為好友郭富城唔鍾意樂仔太「世界仔」，而開始疏遠對方。同年樂仔宣佈結婚，搞婚禮亦未有邀請沈嘉偉等人。另外亦有指樂仔同沈嘉偉仲好老友時，搞個人潮牌都有問對方意見，反面之後，沈嘉偉以生意人身份搵樂仔合作卻被拒，被批忘恩負義。呢日見樂仔照去幫襯，作為潮人睇嚟真係靚衫面前無怨恨。
見記者任影唔嬲
樂仔一行四人下午約4時現身中環，他們先到名店愛馬仕行足半個鐘，在店內與店員有傾有講，期間都有拎吓產品上手睇，不過最後卻不見他們拎住個標誌性橙色紙袋離開，唔知係買唔到心頭好，定買得太多直接送貨上門呢？正想繼續行街時，一向眼利的樂仔離遠已經見到喺對面馬路嘅記者影佢。以前樂仔發現被影必定黑口黑面，但可能做咗老竇成熟又隨和咗，家陣見到記者都冇話兜路走。當記者上前問他是否留港過年，他只低頭拒答，冇再黑面怒睥，更全程拖實老婆，非常甜蜜。
幫襯舊友沈嘉偉
樂仔行出愛馬仕後兩手空空繼續行街，好有目標咁帶同家人前往沈嘉偉旗下服裝店睇衫，最後大方幫襯舊友買足兩大袋，心滿意足咁走人。一啲都冇因為曾與沈嘉偉交惡而抵制舊友的品牌，反而花費不少買靚衫，疫情下生意少咗，都算係間接幫到沈嘉偉啦！最後一行四人行往置地攞車走人。
採訪：張詠森