■對於虎年願望，施匡翹望有創作歌。

■去年謝高晉簽約古天樂旗下嘅天加一成為DaDa師弟。

■當年確診時，施匡翹住院期間未有服用藥物。

■以往曾作性感打扮的施匡翹唔想再露上身。

■施匡翹趕及第5波疫情爆發前完成兩場處女個唱。

■當日謝高晉列為親密接觸者要入住隔離營，冇冷氣又要捱杯麵。

■謝高晉晒肌拍新歌《一對受害人》MV。

2020年7月施匡翹（Zaina）成為香港首位確診藝人要住院，更「帶挈」師弟謝高晉列為親密接觸者要入住隔離營。眼見近日再爆疫，Zaina都好唔開心，希望疫情盡快過去，身體健康最重要；至於謝高晉留意到隔離營配套有改善，對隔離人士嚟講都係好事。採訪：方騫平攝影：沈健程服裝：Harrison Wong (謝高晉)化妝、髮型：Wingkee Makeup 形象：Janae陳灝而施匡翹當日康復出院後仍被困隔離營近一個月，情緒曾受影響，幸而對她未有留下陰影，縱使近日疫情嚴峻，她只會提高抗疫意識，勤洗手及保持家居清潔：「我冇戴兩個口罩，如果冇工作咪盡量留喺屋企，唔好周圍去，好彩演唱會及拍劇工作喺農曆年前已完成，o依家都係準備新歌做吓啲幕後工作。雖然演藝界好多嘢都突然煞停咗，但take care身體最重要，只望疫情可以快啲過去。」謝高晉諗返起當日隔離營生活都怕怕：「我有留意關於隔離營嘅新聞，o依家嘅設施有齊配套比第一批入住嘅時候好得多，住喺入面嘅人心情應該會好少少。」古天樂樂於助人談及新年願望，兩人異口同聲只想第5波疫情可以盡快過去，大家身體健康心想事成。28歲嘅謝高晉去年簽約古天樂旗下嘅天加一成為DaDa(陳靜)師弟，今年除咗出新歌仲會拍ViuTV新劇及兩部電影：「我渴求同古老闆拍戲啦！上次同古老闆慶生時，我好似小fans咁，佢就鼓勵我要多返啲自信，古老闆真係好好人，佢會用能力幫返身邊有需要嘅人，而非一人獨享。」Zaina希望新一年有創作歌，但新歌唔使行性感，盡量唔好露上身，在旁嘅謝高晉就大讚師姐好索。