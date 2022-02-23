■楚原、婉華及鎮宇等主演的《卡拉屋企》大受視迷歡迎。

■成龍亦有分享合照悼念楚原。

■楚原在Sammi主演的《大頭綠衣》扮演捉妖天師（紅圈示）。

著名導演及資深演員楚原前日離世，他的兒子張詩樂昨日發文悼念，並透露父親遺願是一切從簡，喪禮將由家人閉門舉行。而曾和楚原合作處境喜劇的李婉華身在加國驚聞噩耗哭成淚人，而曾合作拍戲的成龍等藝人，亦紛悼念這位良師益友。楚原的兒子張詩樂昨日為亡父發訃文，以宋代詞人向滈作品《如夢令•誰伴明窗獨坐》詞句抒發不捨之情，他亦寫道：「念父親 楚原（1933-2022）。多謝各界關心，先父不負此生，遺願一切從簡，喪禮由家人閉門憑弔，望有心人每看香港電影，可給丁點懷念。」楚原在90年代無線處境喜劇《卡拉屋企》中，和李婉華飾演父女，婉華私下亦視楚原為「老竇」，她前日獲悉噩耗，悲慟痛哭直言未能接受，半年前才見面、對方還很精神。婉華前晚在電話中哭訴：「無可能！」她說早前年初二跟楚原傾電話拜年，去年8月返港聚舊見他沒異樣。婉華哭訴道：「拜年同老竇講恭喜發財，老竇還好奇問我是否返來了。」婉華獲悉楚原猝逝不願相信，並指接到盧宛茵來電，對方也很難過。婉華痛哭道：「接受不到！不知甚麼事，點解突然會不舒服。」成龍Sammi悼良師《卡》劇另一主角吳鎮宇前晚獲悉噩耗，傷心得獨自不作聲，只能託家人傳達對楚原的不捨，同劇的鄭敬基則上載昔日劇組合照，留言悼念劇中的「白頭佬」楚原。曾跟楚原合作《警察故事》系列的成龍，則在微博分享楚原的金句，並說：「我們這些後輩會永遠記住您這句話，願您安息，一路好走。」鄭秀文（Sammi）曾和楚原合作劇集《大頭綠衣鬥殭屍》，她發文道：「你仁慈幽默、愛護後輩……在你身上也見證了『專業』的意義」。