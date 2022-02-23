感謝大劉資助解財困 黎彼得：如渴時甘露

■劉鑾雄和太太甘比(陳凱韻)均善心爆棚。

■黎彼得與劉丹等合演《愛．回家》。

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾「豹叔」的黎彼得，3個月前接受「通波仔」血管手術，停工休息後，未獲安排開工，手停口停的他檢查及手術費約需30萬元，令經濟出現問題，幸獲契仔黃宗澤雪中送炭資助手術費。黎彼得昨日再向傳媒透露，接到城中名人「大劉」劉鑾雄的秘書致電，表示大劉會給他經濟幫助，令黎彼得既驚又喜。黎彼得透露，原來大劉是他的Fans，喜歡他在《小男人周記》演的「大古惑」，黎彼得笑言起初一度以為是電話騙案，直到對方問他的銀行帳號，才肯定是事實！黎彼得指對方問及他的手術費用及每個月生活費，大劉會代繳手術費及每月給予生活費支持。黎彼得表示沒想到跟他不相識的大劉會出手幫助，他形容感受如「渴時一滴如甘露，醉後添杯不如無」！圖：資料圖片