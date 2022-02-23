■有線新聞的主播已開始戴口罩出鏡。

昨有消息指有線新聞副總主播李文欣，前日自行做新冠病毒快速測試呈陽性，有指她上周出現明顯病徵仍連續三日帶病上班，惹來其他同事微言。有線昨承認有一名新聞主播初步確診，正等候政府檢測結果，並指該主播最後上班日期為20日，公司正追查過去7天曾與該名主播接觸之員工，安排接受快速測試，並全面消毒新聞部，所有主播及出鏡員工亦必須佩戴口罩，以減低感染風險。Regen張惠雅確診另外，在長洲開店的前組合HotCha成員張惠雅（Regen），昨於社交網自爆快測呈陽性，並分享發病經過和病徵，自言「好宅」，平時不出街困在房內不接觸其他人，家人都沒感染沒病徵。她起初感到全身骨痛、流鼻水、發燒發冷等，但以為只是冷親，確診後幸獲家人批准返家休息養病。圖：網上圖片