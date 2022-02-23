姜文杰娶女友 疫情過後擺酒

第五波疫情瀕臨失控。為找出社區中的患者，政府宣佈三月實落三次全民檢測，每隔五或七日一次，期間向每人派發多個快速檢測包，每日自行檢測。政府決定將學校暑假提前至三至四月，以騰出校舍，用作檢測、隔離及接種疫苗。此外，現有社交距離措施首次延長近個半月，直至四月二十日，其中食肆繼續禁晚市堂食，而午市全部收緊兩人一枱。特首林鄭月娥宣佈，三月將推行三次全民核酸檢測，在全港將設置數百間中心，每隔五日或七日，按市民出生年份，分批到中心檢測。政府設預約系統，並有關愛安排，如容許市民帶長幼各一，一起檢測。三次檢測之間，市民須使用政府派發的快測盒，每日自行檢測。市民亦獲發N95口罩。林鄭形容，在中...

2022-02-23