  • 2022年2月23日 星期三
  • 12º
  • 69%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 娛樂

姜文杰娶女友 疫情過後擺酒

2022-02-23 列印
■姜文杰和李泳淇抱愛犬拍甜蜜婚照。
Previous Next

秦沛的兒子姜文杰趁昨日是2022年2月22日星期二、農曆正月廿二日，寓意成雙成對，特別於下午2時22分宣佈已和拍拖9年的模特兒女友李泳淇共諧連理，並分享多張甜蜜婚照！

姜文杰透露，待疫情過後才計劃擺酒，簽紙儀式則只有雙方的爸爸見證，他接受《頭條》記者訪問時笑言，因當時太專注望住老婆，「就算爸爸喊咗我都未必睇到」！而透過視像見證兄長完婚的姜麗文坦言：「好感動！忍唔住喺錄影廠喊出嚟。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd