  • 2022年2月23日 星期三
  • 12º
  • 69%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 娛樂

IU被指煞停開騷大計

2022-02-23 列印
■IU疑因應疫情撤回申請開騷檔期。 網上圖片
Previous Next

韓國的新冠確診數字突破每日10萬宗，據當地傳媒消息指出，已向首爾奧林匹克主競技場申請今年檔期開個唱的IU（李知恩），因應嚴峻疫情，難以預料會在何時終結，早前已撤回有關申請。

而昨日亦有當地藝人宣佈確診，包括有IZ*ONE成員出身的金珉周、宇宙少女成員恩熙和曹承衍等。而日前中招的防彈少年團（BTS）成員V，昨日宣佈已康復及獲解除隔離。BTS下月將在韓舉行3場演唱會。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd