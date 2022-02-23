戴好口罩出門 專車接送護一姐 薛影儀做網台嘉賓 獲林作跪地示愛

跪地示愛■林作跪地向阿儀示愛被拒，真係失威。

專車接送■兩人快速登上亞視專車出發。

好有性格■林作及裕美都讚阿儀我行我素，好有個性。

亞視一姐■亞視專車及司機等足幾粒鐘，接載「亞視一姐」返歸。

好受歡迎■一眾「怪胎」楊慧敏（左）、連佳麗（右）、曹子浩（後）攬實阿儀。

野生捕捉■阿儀曾被網民影到喺疫情期間冇戴好口罩坐港鐵。

街坊狙擊■近日網上瘋傳一條薛影儀外出冇戴口罩片，片中阿儀被街坊狙擊。

冇損心情■活動中阿儀不時偷笑，心花怒放，未受網上瘋傳片段影響心情。

嚇親阿儀■EY獻上爆谷及叉電「奶媽」哄阿儀，反而嚇親女方，搞到佢成個身靠後。

辯論熱身■「打真軍之友」分兩組爭辯「阿儀不紅天理不容」作考急才嘅熱身賽。

疫市奇葩■阿儀去年參加亞姐選舉，雖然落選仍然爆紅。

第5波疫情嚴峻，確診數字日日創新高，近日網上瘋傳一條「亞視一姐」薛影儀外出冇戴口罩兼起飛腳踢拍攝者的片段引發議論。本報日前直擊，阿儀經已戴返好口罩，更因「起飛腳片」曝光備受保護，除咗有經理人林寶玉上門陪伴她外出工作，疫情下更有亞視專車及司機接送，今次危機並冇影響「亞視一姐」地位。薛影儀就「冇戴罩起飛腳片」一事火速透過經理人道歉平息風波，經調整好心情後，日前阿儀應邀為林作開設嘅網台「打真軍」做嘉賓。由於阿儀居住嘅元朗屋邨曾爆發多宗疫症，邨內人流不多，經已戴返好口罩嘅阿儀，出入冇再惹嚟關注，輕鬆自在地登上亞視專車，火速逃離疫區。堅持冇興趣識男仔阿儀好怕戴口罩焗住口鼻，所以到達網台時會企喺冷氣出口位深呼吸。當日阿儀心情大靚，尤其節目中的男隊友逐一向她示愛，Howard大唱冧歌《愛是永恆》；劉俊輝送紙巾花；EY獻上爆谷及叉電「奶媽」；連林作都雙膝跪地，一眾男人花盡心思討阿儀歡心卻全部被拒，阿儀強調冇興趣識男仔，大家都係普通朋友，不過，記者見阿儀不時偷笑，好有少女心。當日阿儀大受「打真軍之友」歡迎，爭相拉住她影相，喺分組爭辯「阿儀不紅天理不容」話題上，阿儀更獲激讚，曾參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》及港姐嘅楊慧敏（Mina）大讚阿儀有自信心；開電視主持人連佳麗（Kelly）指她喜怒面不改容係「娛樂圈菩薩」，阿儀開心回應：「係！你哋都講得好好。」林作創造歡樂團隊阿儀受訪時坦承有留意網上瘋傳片段，問到心情可有受影響時？她說：「都OK呀，好享受拍攝！」對於o依家係咪會乖乖哋戴返好口罩？阿儀只強調片段攝於去年9月，當時疫情冇咁嚴重。她又自爆之前都有去做檢測：「好多人排隊，元朗排咗幾個鐘（喺疫區出入驚唔驚？）唔驚，家人都冇擔心，不過，喺疫情下好多舖頭停業。」自封阿儀代言人嘅林作大讚阿儀情緒管理學最好，所以最適合教素人面對負評。他笑說：「你哋有冇見過佢有表情呀？我見佢心情非常愉快，對好多世事都感興趣，包括問裕美點解離婚？係咪同麥明詩分咗手？」另外，林作為網台揀咗16位質素參差，但好有特質嘅「怪胎」：「o依家香港咁嘅氣氛，要搵我、阿儀、七師傅（七仙羽）呢啲嚟帶出歡樂。」採訪：方騫平攝影：沈健程