王嘉爾否認約女過夜報警求助

韓國男團GOT7出身的27歲香港成員王嘉爾（Jackson），去年約滿JYP娛樂後，專注在內地發展。近日有內地傳媒爆料指他與細5年的韓團(G)I-DLE內地成員宋雨琦拍拖，宋雨琦更到他家過夜，二人曾在內地節目《奔跑吧》中合作。但昨日Jackson透過事務所發聲明鬧爆狗仔隊，更指責該狗仔隊發佈併凑影片，故意扭曲事實，並使用「過夜」、「不多說了你們懂的」等辭彙，故意誤導公眾，其事務所更指已經向警方報案，通過法律來維持Jackson的合法權益。